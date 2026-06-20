Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на достигнутое перемирие и соглашение между США и Ираном

При ударах израильской армии по югу Ливана погибли 5 человек Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на достигнутое перемирие и соглашение между США и Ираном

Пять человек погибли в результате ударов, наносимых израильской армией по югу Ливана в течение ночи, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на достигнутое перемирие и соглашение между США и Ираном.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильская авиация с ночных часов наносит удары по населенным пунктам Верхняя Набатия, Нумейрия, Шаукин, Хаббуш, Кеферджуз, Арабсалим, Зибдин, Саджид, Махмудия и Дейр-эз-Захрани в провинции Эн- Набатия.

В результате удара по населенному пункту Арабсалим погибли три человека, еще один человек погиб при атаке на Дейр-эз-Захрани.

Кроме того, еще один человек стал жертвой удара с применением беспилотника по мотоциклу у въезда в населенный пункт Дувейр.

Между тем обстрелу израильской артиллерии в утренние часы подверглись окрестности центра города Эн- Набатия.

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Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев в этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 980 человек.

Госдепартамент США сообщил 3 июня по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил из районов к югу от реки Литани.

«Хезболла», в свою очередь, отвергла предложенное условное перемирие.

Между тем, как сообщают израильские СМИ со ссылкой на одного из чиновников, между Израилем и движением «Хезболла» вступил в силу новый режим прекращения огня.