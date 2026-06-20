При ударах израильской армии по югу Ливана погибли 5 человек

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильская авиация с ночных часов наносит удары по населенным пунктам Верхняя Набатия, Нумейрия, Шаукин, Хаббуш, Кеферджуз, Арабсалим, Зибдин, Саджид, Махмудия и Дейр-эз-Захрани в провинции Эн- Набатия.
В результате удара по населенному пункту Арабсалим погибли три человека, еще один человек погиб при атаке на Дейр-эз-Захрани.
Кроме того, еще один человек стал жертвой удара с применением беспилотника по мотоциклу у въезда в населенный пункт Дувейр.
Между тем обстрелу израильской артиллерии в утренние часы подверглись окрестности центра города Эн- Набатия.
Соглашение между Ираном и США
14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.
Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.
Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев в этот период превысило один миллион человек.
24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3 980 человек.
Госдепартамент США сообщил 3 июня по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил из районов к югу от реки Литани.
«Хезболла», в свою очередь, отвергла предложенное условное перемирие.
Между тем, как сообщают израильские СМИ со ссылкой на одного из чиновников, между Израилем и движением «Хезболла» вступил в силу новый режим прекращения огня.
При ударах израильской армии по югу Ливана погибли 5 человек