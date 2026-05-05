При ударах БПЛА по российскому городу Чебоксары погибли два человека и ранены более 30

Nariman Mehdiyev
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Два жителя Чебоксар погибли при атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по городу. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок.
Атака произошла в ночь на 5 мая. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Социальные и экстренные службы переведены на «особый режим работы». Началась оценка повреждений для выплаты компенсаций. Учебные заведения в регионе перешли на дистанционный режим обучения
Об этом в социальной сети Макс сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Он назвал это самой масштабной атакой в регионе с начала «СВО».
«Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку»,— указано в сообщении главы».
По словам Николаева, большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, при атаке повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек.
«В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Жителей разместят в общежитиях. Развернуто три пункта временного размещения. «Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи», - добавил Олег Николаев.