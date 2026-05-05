При ударах БПЛА по российскому городу Чебоксары погибли два человека и ранены более 30

Два жителя Чебоксар погибли при атаке Вооруженных сил Украины с применением БПЛА по городу. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок.



Атака произошла в ночь на 5 мая. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Социальные и экстренные службы переведены на «особый режим работы». Началась оценка повреждений для выплаты компенсаций. Учебные заведения в регионе перешли на дистанционный режим обучения



Об этом в социальной сети Макс сообщил глава Чувашии Олег Николаев.



Он назвал это самой масштабной атакой в регионе с начала «СВО».

«Республика окажет семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку»,— указано в сообщении главы».



По словам Николаева, большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, при атаке повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек.



«В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Жителей разместят в общежитиях. Развернуто три пункта временного размещения. «Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи», - добавил Олег Николаев.

