При тушении лесных пожаров в Алжире погиб один человек, еще один ранен Распространению масштабных пожаров в северных регионах Алжира способствуют рекордно высокие температуры

В провинции Сетиф на востоке Алжира при тушении лесных пожаров погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения.

По данным государственного радио Алжира, речь идет о 59-летнем Несраки эль-Араби, погибшем при лесном пожаре в районе Бени-Мухли. Тот же источник сообщает, что второй пострадавший, получивший серьезные ожоги, после оказания первой помощи был эвакуирован на санитарном вертолете в столицу страны, Алжир.

Сообщается, что погибший и раненый были волонтерами, прибывшими в регион для оказания помощи в тушении пожаров, которые продолжаются в этой местности с 12 июля.

К месту пожаров были направлены армейские подразделения, жандармерия, силы гражданской обороны, а также сотни добровольцев. С воздуха огонь тушат самолеты и вертолеты, с земли — многочисленные пожарные расчеты.

124 пожара полностью потушены

Главное управление гражданской обороны Алжира объявило, что за последние 24 часа из 133 зафиксированных по стране пожаров 124 были полностью локализованы и потушены.

Также отмечается, что работы по тушению продолжаются без перерыва в 9 очагах в провинциях Беджая, Эль-Бувейра, Сетиф, Саида, Сиди-Бель-Аббес, Мила и Тизи-Узу, расположенных в восточной, западной и центральной частях страны.

Влияние жары и южных ветров

Распространению масштабных пожаров, уже несколько дней бушующих в северных регионах Алжира, способствуют рекордно высокие температуры, а также южные горячие ветры «сирокко», которые местные жители называют «Шехили».

По данным гражданской обороны, с 9 июля число зарегистрированных пожаров превысило 500. Огонь уничтожает не только лесные массивы, но и кустарники, сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады и даже пальмовые оазисы в пустынных районах, нанося серьезный ущерб сельскому хозяйству.

В последние годы Алжир сталкивается с серьезными волнами засухи, а повышение температуры значительно увеличивает риск лесных пожаров.

После пожаров прошлых лет, унесших десятки жизней и превративших в пепел обширные зеленые массивы, алжирские власти ужесточили правовые меры. В частности, введены наказания в виде лишения свободы на срок до 30 лет за умышленные поджоги лесов.

