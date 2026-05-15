При теракте в Пакистане погибли 9 человек В числе погибших 8 сотрудников правоохранительных органов

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате нападения смертника с заминированным автомобилем на полицейский участок погибли 9 человек.

По словам местного полицейского представителя, ночью автомобиль, начиненный взрывчаткой, попытался прорваться на территорию полицейского участка.

Во время реакции полиции нападавший привел взрывное устройство в действие. В результате взрыва были повреждены ворота и стены здания.

В результате атаки погибли один гражданский и восемь сотрудников полиции, еще 35 человек получили ранения.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Ситуация с терроризмом в Пакистане



Вооруженные нападения в Пакистане особенно часто происходят в провинциях Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, и Белуджистан.

В этих регионах действуют вооруженные группировки, заявляющие, что представляют интересы пуштунского и белуджского населения, и совершают атаки на силы безопасности и гражданских лиц.

Исламабад утверждает, что пакистанское движение «Талибан» (ТТП) базируется в Афганистане и координирует оттуда свои атаки, однако власти Афганистана отвергают эти обвинения.

В Белуджистане активна также «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), выступающая за отделение региона от Пакистана и передачу власти белуджскому населению.