Израильские силы также провели рейды в районах Бейтюллахима и Эль-Халила, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты

При рейде израильских военных на юге Западного берега был ранен 15-летний палестинец Израильские силы также провели рейды в районах Бейтюллахима и Эль-Халила, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В результате рейда израильских военных в городе Бейт-Фаджар, расположенном к югу от города Бейтюллахим на оккупированном Западном берегу реки Иордан, был ранен 15-летний палестинский подросток.

Как сообщили местные источники корреспонденту «Анадолу», вечером накануне израильские военнослужащие вошли в Бейт-Фаджар и заняли позиции в районе Мусаллас.

По их данным, в результате стрельбы боевыми патронами 15-летний подросток получил ранение в ногу.

Кроме того, израильские силы провели рейд в городе Аль-Хидр к югу от Бейтюллахима, разместившись в районе Бавваба и на автодороге Иерусалим — Эль-Халил.

В городе Эль-Халил израильские военные также провели рейд в деревне Аль-Маджд, расположенной к западу от района Дура, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается также, что израильские силы вошли в населенный пункт Дейр-Самит к западу от Дуры, где наблюдалась интенсивная военная активность.

Информации о задержанных или пострадавших в ходе этих рейдов пока не поступало.

Израильская армия продолжает усиливать рейды в палестинских городах, населенных пунктах и лагерях беженцев на Западном берегу. В ходе таких операций палестинцы погибают, получают ранения, подвергаются задержаниям, а их дома сносятся либо жители принудительно выселяются.

По данным, приведенным в сообщении, с октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа, в результате действий израильских военных и нападений израильских поселенцев на Западном берегу погибли более 1182 палестинцев, около 13 тысяч получили ранения, почти 24 тысячи человек были задержаны.