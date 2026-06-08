Турецкие рыбаки пришли на помощь упавшим в море мигрантам и предотвратили рост числа жертв

При попытке пересечь Средиземное море погибли 11 нелегальных мигрантов Турецкие рыбаки пришли на помощь упавшим в море мигрантам и предотвратили рост числа жертв

В результате опрокидывания судна с нелегальными мигрантами у берегов Мальты в Средиземном море погибли 11 человек. Упавших в море людей спасли находившиеся в этом районе турецкие рыбаки.

Новая трагедия с мигрантами произошла в центральной части Средиземного моря - на одном из ключевых маршрутов нелегальной миграции между Ливией, Тунисом, Мальтой и Италией. Рост числа жертв удалось предотвратить благодаря турецким рыбакам.

По данным итальянских СМИ со ссылкой на источники в Береговой охране Италии, судно, на борту которого находились более 60 нелегальных мигрантов, опрокинулось накануне примерно в 45–50 морских милях к юго-востоку от Мальты.

На помощь упавшим в море людям пришло находившееся в этом районе рыболовецкое судно.

Министр внутренних дел и безопасности Мальты Гленн Бедингфилд утром сообщил в соцсети американской компании X, что примерно в 50 морских милях к востоку от Мальты были спасены 53 нелегальных мигранта, а также обнаружены тела 11 погибших.

«Чтобы подобные трагедии не повторялись, необходимы более решительные меры на европейском уровне против торговцев людьми, а также скоординированный подход к вопросам миграции во всем Средиземноморском регионе», - отметил Бедингфилд.

Турецкие рыбаки спасли из воды большое число людей

В этом инциденте первую критически важную помощь оказали турецкие рыбаки, находившиеся в районе происшествия. Именно они предотвратили увеличение числа жертв трагедии.

Родственник турецких рыбаков Осман Онер рассказал «Анадолу», что судно его братьев находилось. «Они случайно столкнулись с этим происшествием. Сам момент крушения они не видели, но заметили людей на поверхности воды. Они подняли людей на борт и сообщили о случившемся властям в регионе», - отметил Онер.

На кадрах, снятых турецкими рыбаками в момент происшествия, видно, как они бросают веревки и канаты мигрантам, оказавшимся в тяжелом положении в море и произносившим такбир, после чего вытаскивают их на борт.

В первых сообщениях итальянских СМИ об инциденте отмечалось, что турецкие рыбаки спасли не менее 48 человек.