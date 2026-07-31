За последнюю неделю в испанскую Сеуту нелегально прорвались около 1500 нелегальных мигрантов

При попытке нелегально попасть из Марокко в Испанию погибли 18 человек За последнюю неделю в испанскую Сеуту нелегально прорвались около 1500 нелегальных мигрантов

По меньшей мере 18 африканских мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться со стороны марокканского города Кастильехос до пляжа Тарахаль в ⁠испанском анклаве Сеута.

По данным местных СМИ, большинство погибших составили молодые мужчины, которые пытались обойти по морю пограничные волнорезы и заграждения.

Сообщается, что за последнюю неделю из Марокко в Сеуту перебрались 1500 человек, большинство вплавь, однако официальные данные пока не обнародованы.

- Что произошло ранее?

Более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть из марокканского города Кастильехос в Сеуту, были задержаны ранее в ходе правоохранительных мероприятий.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы в связи с данным инцидентом.

Правительство Испании приняло решение о размещении вооруженных сил в регионе для обеспечения безопасности в связи с участившимися попытками нелегальной миграции в Сеуту.

