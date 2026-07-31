При попытке нелегально попасть из Марокко в Испанию погибли 18 человек

Dildar Baykan Atalay, Ulviyya Amoyeva
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
По меньшей мере 18 африканских мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться со стороны марокканского города Кастильехос до пляжа Тарахаль в испанском анклаве Сеута.
По данным местных СМИ, большинство погибших составили молодые мужчины, которые пытались обойти по морю пограничные волнорезы и заграждения.
Сообщается, что за последнюю неделю из Марокко в Сеуту перебрались 1500 человек, большинство вплавь, однако официальные данные пока не обнародованы.
- Что произошло ранее?
Более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся переплыть из марокканского города Кастильехос в Сеуту, были задержаны ранее в ходе правоохранительных мероприятий.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизует все имеющиеся ресурсы в связи с данным инцидентом.
Правительство Испании приняло решение о размещении вооруженных сил в регионе для обеспечения безопасности в связи с участившимися попытками нелегальной миграции в Сеуту.