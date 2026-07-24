При нападении на полицейский блокпост в Пакистане погибли 15 человек

Olga Keskin, Damla Delialioğlu
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
В результате нападения на полицейский блокпост в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 12 военнослужащих, двое полицейских и бывший государственный чиновник. Об этом пишет газета Dawn со ссылкой на заявление Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).
Согласно сообщению, боевики предприняли попытку прорваться через контрольно-пропускной пункт в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Силы безопасности нейтрализовали 15 боевиков, после чего они атаковали блокпост с применением заминированного автомобиля. В результате взрыва погибли 12 военнослужащих, двое полицейских и бывший государственный чиновник, - говорится в сообщении.
Операция против боевиков в этом районе продолжается, - добавили в ISPR.
Проблема терроризма в Пакистане
Вооруженные нападения в Пакистане наиболее часто происходят в приграничных с Афганистаном провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.
Действующие в этих регионах вооруженные группировки, заявляющие о защите прав пуштунского и белуджского населения, регулярно совершают нападения на пакистанские силовые структуры и мирных жителей.
Исламабад утверждает, что движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) базируется на территории Афганистана и оттуда координирует свои атаки. Афганские власти, в свою очередь, отвергают эти обвинения.
В Белуджистане наиболее активной считается сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), выступающая за отделение провинции от Пакистана и передачу управления регионом белуджам.