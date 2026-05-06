При крушении легкомоторного самолета в Омской области РФ погибли два человека «Аэропракт-22» потерпел крушение при выполнении авиационных работ

В Омской области РФ разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который проводил мониторинг лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 13 часов (10:00 мск) около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно «Аэропракт-22», эксплуатируемое ООО «Авиабаза», потерпело крушение при выполнении авиационных работ», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет сильно поврежден. Он упал в поле, но пожара на месте крушения нет.

Следственные органы подтвердили гибель двоих человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении.

«Аэропракт-22» – двухместный сверхлегкий летательный аппарат, разработанный компанией «Аэропракт» в середине 1990-х.

Компания «Авиабаза», которая дислоцируется в Омской области, специализируется на выполнении различных видов авиационных работ и подготовке авиационного персонала.