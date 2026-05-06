При крушении легкомоторного самолета в Омской области РФ погибли два человека

Olga Keskin
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
В Омской области РФ разбился легкомоторный самолет «Аэропракт-22», который проводил мониторинг лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня около 13 часов (10:00 мск) около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно «Аэропракт-22», эксплуатируемое ООО «Авиабаза», потерпело крушение при выполнении авиационных работ», - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что самолет сильно поврежден. Он упал в поле, но пожара на месте крушения нет.
Следственные органы подтвердили гибель двоих человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», - говорится в сообщении.
«Аэропракт-22» – двухместный сверхлегкий летательный аппарат, разработанный компанией «Аэропракт» в середине 1990-х.
Компания «Авиабаза», которая дислоцируется в Омской области, специализируется на выполнении различных видов авиационных работ и подготовке авиационного персонала.