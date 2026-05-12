При крушении легкомоторного самолета в Намибии погибли 4 человека

Murat Özgür Güvendik, Olga Keskin
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
В результате крушения легкомоторного самолета в Намибии погибли пилот и трое туристов из Германии.
Как сообщают местные СМИ, самолет Cessna 210 Centurion, вылетевший с частной взлетно-посадочной полосы недалеко от международного аэропорта Хосеа Кутако в Виндхуке, столице Намибии, и направлявшийся в один из отелей региона Соссусфлей, не прибыл в пункт назначения в запланированное время.
Самолет был обнаружен разбившимся в пустыне Намиб близ Соссусфлея после проведения поисково-спасательной операции с воздуха и земли.На месте крушения были найдены тела пилота и трех граждан Германии.
Личности погибших пока не раскрываются. Управление по расследованию авиационных происшествий Намибии сообщило о начале расследования причин катастрофы.