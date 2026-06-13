Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате

При крушении военно-транспортного самолета ВВС Индии погибли пять военнослужащих Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате

Пять военнослужащих погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 ВВС Индии недалеко от округа Джорхат в штате Ассам.

Как сообщает телеканал NDTV, самолет Ан-32 разбился при заходе на посадку близ авиабазы ВВС Индии в Джорхате.

После падения воздушное судно загорелось.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые занимаются тушением пожара.

ВВС Индии в сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, подтвердили гибель пяти военнослужащих, находившихся на борту самолета.

В заявлении также выражены соболезнования семьям погибших и слова поддержки их близким.