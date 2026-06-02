При израильском ударе по югу Ливана погибли четыре человека Инцидент имел место, вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о прекращении атак

В результате удара израильской армии по населенному пункту Эль-Мерванийя на юге Ливана погибли четыре человека. Инцидент имел место, вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о прекращении атак.

Израильские военные нанесли удар по югу Ливана спустя всего несколько часов после того, как Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» достигли договоренности о взаимном прекращении атак.

Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, по предварительным данным, в результате авиаудара по Эль-Мерванийе погибли четыре человека.

Что произошло ранее?

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху отдал распоряжение армии нанести авиаудары по району Дахия в ливанской столице.

Иран, в свою очередь, сообщил о прекращении обмена сообщениями с США через посредников в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан.

Израильские СМИ утверждали, что удары по Дахии были в последний момент остановлены по требованию США.

Ранее Трамп заявил, что провел переговоры с израильской стороной и членами «Хезболлы», после чего стороны согласились воздерживаться от взаимных атак.