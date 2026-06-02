Ahmed Khalifa, Gülşen Topçu, Olga Keskin
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
В результате удара израильской армии по населенному пункту Эль-Мерванийя на юге Ливана погибли четыре человека. Инцидент имел место, вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о прекращении атак.
Израильские военные нанесли удар по югу Ливана спустя всего несколько часов после того, как Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» достигли договоренности о взаимном прекращении атак.
Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, по предварительным данным, в результате авиаудара по Эль-Мерванийе погибли четыре человека.
Что произошло ранее?
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что совместно с премьер-министром Биньямином Нетаньяху отдал распоряжение армии нанести авиаудары по району Дахия в ливанской столице.
Иран, в свою очередь, сообщил о прекращении обмена сообщениями с США через посредников в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан.
Израильские СМИ утверждали, что удары по Дахии были в последний момент остановлены по требованию США.
Ранее Трамп заявил, что провел переговоры с израильской стороной и членами «Хезболлы», после чего стороны согласились воздерживаться от взаимных атак.