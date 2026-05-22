При израильском ударе по сектору Газа погибли двое палестинцев

Израильская армия ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года

В результате продолжающихся атак израильской армии на сектор Газа, вопреки действующему режиму прекращения огня, погибли двое палестинцев, еще несколько человек получили ранения.

Согласно информации, полученной корреспондентом «Анадолу» от источников в сфере здравоохранения, жертвой удара Израиля по восточной части города Газа стал 27-летний палестинец Луай Басаль.

По данным тех же источников, 42-летний палестинец Рафет Адиль Берике погиб в результате удара беспилотника израильской армии по западной части города Рафах.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, израильские военные открыли огонь по палестинцам в лагере беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа.

Сообщается, что в результате атаки был госпитализирован раненый ребенок. Кроме того, в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа палестинка получила ранения в результате огня, открытого со стороны израильских военных.

Израильская армия практически ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак погибли 883 палестинца, еще 2 648 человек получили ранения.