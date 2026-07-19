По данным медицинских источников, в результате обстрела района Эз-Зейтун погибла женщина и еще два человека, десятки получили ранения

При израильском ударе по Газе погибли трое палестинцев По данным медицинских источников, в результате обстрела района Эз-Зейтун погибла женщина и еще два человека, десятки получили ранения

По меньшей мере трое палестинцев, включая женщину, погибли, еще многие получили ранения в результате удара, нанесенного израильскими военными по городу Газа на севере сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщили медицинские источники, израильская артиллерия нанесла удар по улице Кешку в районе Эз-Зейтун, расположенном к востоку от города Газа.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли трое палестинцев, в том числе одна женщина. Кроме того, множество людей получили ранения.

После атаки тела трех погибших, извлеченные из-под завалов, были доставлены в больницу «Аш-Шифа» в городе Газа.

- Пятилетняя девочка получила ранение

Кроме того, в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнус на юге сектора Газа пятилетняя девочка получила ранение головы в результате огня, открытого израильскими военнослужащими.

Израильская армия продолжает военные действия в секторе Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня. По данным, приведенным в материале, с октября 2023 года в результате израильских атак погибли более 73 тысяч палестинцев.