При израильском ударе по Газе погибли трое палестинцев

Mehmet Nuri Uçar, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
По меньшей мере трое палестинцев, включая женщину, погибли, еще многие получили ранения в результате удара, нанесенного израильскими военными по городу Газа на севере сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.
Как сообщили медицинские источники, израильская артиллерия нанесла удар по улице Кешку в районе Эз-Зейтун, расположенном к востоку от города Газа.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли трое палестинцев, в том числе одна женщина. Кроме того, множество людей получили ранения.
После атаки тела трех погибших, извлеченные из-под завалов, были доставлены в больницу «Аш-Шифа» в городе Газа.
- Пятилетняя девочка получила ранение
Кроме того, в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнус на юге сектора Газа пятилетняя девочка получила ранение головы в результате огня, открытого израильскими военнослужащими.
Израильская армия продолжает военные действия в секторе Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня. По данным, приведенным в материале, с октября 2023 года в результате израильских атак погибли более 73 тысяч палестинцев.