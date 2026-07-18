При израильском ударе по Газе погибли пятеро палестинцев

По меньшей мере пять палестинцев, в том числе ребенок, погибли, еще несколько получили ранения в результате авиаудара армии Израиля по жилому дому в северной части сектора Газа,

Атака совершена несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Как сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA, обстрелу повергся дом в районе Ан-Наср города Газа.

В Управлении гражданской обороны Газы сообщили, на месте инцидента ведустся поисково=спасательные работы.

Ранее утром израильский беспилотник нанес удар по группе мирных жителей в городе Газа. В результате атаки погибли три палестинца, еще несколько человек получили ранения.

Таким образом, число погибших в результате израильских ударов по Газе за сегодняшний день возросло до восьми человек.