При жесткой посадке вертолета в Республике Коми есть пострадавшие На месте ЧП работают подразделения пожарно-спасательного гарнизона

В Республике Коми в результате жесткой посадки пассажирского вертолета Ми-8Т с вахтовиками на борту пострадали 10 человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

«На борту находилось 24 человека. Пострадало 10 человек», — уточнили в МЧС.

На месте ЧП работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.