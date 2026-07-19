Альпинисты сорвались со скал, находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы

При восхождении на Эльбрус погиб один альпинист, еще один ранен Альпинисты сорвались со скал, находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы

Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус.

Об этом пресс-служба Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской Республике сообщила в Telegram-канале в воскресенье, 19 июля.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус», - следует из публикации.



По предварительным данным, 19 июля 2026 года группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус, отметили в пресс-службе.

«Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы. В настоящее время проводятся поиски пострадавших на горе», - добавили в СКР по КБР.



​​​​​​​По результатам проверки будет принято процессуальное решение.