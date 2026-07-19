При восхождении на Эльбрус погиб один альпинист, еще один ранен

Ulviyya Amoyeva
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Один альпинист погиб, один пострадал при восхождении на Эльбрус.
Об этом пресс-служба Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарской Республике сообщила в Telegram-канале в воскресенье, 19 июля.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус», - следует из публикации.
По предварительным данным, 19 июля 2026 года группа из двух человек осуществляла восхождение на Эльбрус, отметили в пресс-службе.
«Находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, другой получил значительные травмы. В настоящее время проводятся поиски пострадавших на горе», - добавили в СКР по КБР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.