При восхождении на Эльбрус погибли два альпиниста, поиски еще четверых продолжаются СУ СКР по Кабардино-Балкарии организовано проведение доследственной проверки по факту гибели альпинистов

Следственное управление СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило о смерти двух альпинистов, пытавшихся покорить Эльбрус, продолжаются поиски еще четверых.



«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организовано проведение доследственной проверки по факту гибели двоих альпинистов на горе Эльбрус»,- следует из публикации в Telegram-канале в воскресенье, 26 июля.



По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, отметили в СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

«Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов»,- следует из публикации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.