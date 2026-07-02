При вооруженном столкновении в Иране погибли 6 человек

Mustafa Melih Ahıshalı, Abdulrahman Yusupov
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Шесть «террористов» были убиты в Иране в результате столкновения между силами безопасности и членами вооруженной группировки, предположительно связанной с Демократической партией Курдистана (ДПК).
Об этом говорится в сообщении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое распространило информационное агентство Fars.
Согласно заявлению, инцидент имел местов в районе Пираншахр провинции Западный Азербайджан.
Ранее сообщалось, что двое КСИР погибли 29 июня в результате вооруженного нападения в городе Паве провинции Керманшах.