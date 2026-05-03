При взрыве самодельной бомбы в Индии погибли четверо силовиков

Ecem Şahinli Ögüç, Ulviyya Amoyeva
03 Май 2026•Обновить: 03 Май 2026
Четверо сотрудников силовых структур Индии погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в городе Канкер.
Как сообщает India Today, взрыв произошел во время работ по обезвреживанию взрывных устройств, ранее установленных маоистскими мятежниками в лесной местности региона.
Четверо сотрудников сил безопасности, получивших ранения при взрыве, скончались в больнице, куда были доставлены после инцидента.
Глава МВД Индии Амит Шах ранее заявил, что страна будет очищена от маоистских мятежников, которые с 1967 года совершают вооруженные вылазки во многих штатах.
Маоистские мятежники, вдохновленные революционным лидером Китая Мао Цзэдуном, с 1967 года осуществляют атаки в ряде штатов на севере, востоке и в центральной части Индии.