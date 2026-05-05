При взрыве на фабрике фейерверков в Китае погибли 26 человек Кроме того, в результате инцидента пострадал 61 человек

В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань на юге Китая погибли 26 человек, еще 61 получил ранения.

Как сообщает агентство «Синьхуа», взрыв прогремел в цехе предприятия Huasheng, занимающегося производством и демонстрацией фейерверков, в городе уездного уровня Люян, административно подчиненном городу Чанша.

Мэр Чанши сообщил журналистам, что в результате взрыва погибли 26 рабочих, еще 61 человек пострадал.

По его словам, после инцидента в район были направлены 1500 сотрудников пожарных и экстренных служб, органов общественной безопасности и здравоохранения. При этом поисково-спасательные работы главным образом завершены, отметил мэр.

Самому старшему из погибших было 68 лет, а самому младшему — около 20 лет, - добавил он.

Представители провинциальной комиссии по здравоохранению сообщили, что шестеро пострадавших находятся в отделениях интенсивной терапии.

Призыв председателя КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мобилизовать усилия для проведения поисково-спасательных работ и ускорить расследование инцидента с целью привлечения виновных к ответственности.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость извлечь уроки из произошедшего и усилить меры безопасности на рабочих местах, а также распорядился усилить мониторинг и контроль рисков в ключевых секторах.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями направило в регион рабочую группу для координации спасательных и гуманитарных мероприятий.

Уезд Люян известен как один из центров производства фейерверков и пиротехнической продукции в Китае.

В Китае время от времени происходят аварии на предприятиях по производству фейерверков, а также на складах и в магазинах, где хранятся такие изделия, что часто связано с недостаточными мерами безопасности.



