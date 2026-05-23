Взрыв прогремел во время тушения пожара на верфи в районе Стейтен-Айленд

При взрыве на судостроительной верфи в США погиб один человек, еще 36 пострадали Взрыв прогремел во время тушения пожара на верфи в районе Стейтен-Айленд

Один человек погиб, еще 36 получили ранения в результате взрыва на судостроительном заводе в американском штате Нью-Йорк.

Как сообщили в пожарной службе Нью-Йорка, взрыв прогремел во время тушения пожара на верфи в районе Стейтен-Айленд.

Согласно сообщению, в результате инцидента погиб один человек, пострадали 36, большинство из которых — пожарные. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на пресс-конференции по поводу инцидента заявил, что «это была сложная и быстро развивавшаяся чрезвычайная ситуация».

Отмечается, что на месте происшествия работали более 200 пожарных и сотрудников экстренных служб. Причины пожара и взрыва устанавливаются.