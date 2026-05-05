В результате происшествия погибли два человека, пятеро пострадали, - пресс-служба ТОО «Казцинк»

При взрыве на заводе в казахстанском Усть-Каменогорске есть погибшие и пострадавшие В результате происшествия погибли два человека, пятеро пострадали, - пресс-служба ТОО «Казцинк»

В Казахстане в городе Усть-Каменогорске при взрыве на территории металлургической площадки ТОО «Казцинк» погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

Как сообщили в МЧС республики, на территории завода произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением.

Отмечается, что пожар на территории ТОО «Казцинк» локализован.

«Спасатели проводят разбор конструкций и проливку очагов горения до полной ликвидации. Осуществляется поиск пострадавших», - следует из публикации.

Как сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «Казцинк», инцидент произошел 5 мая утром при проведении производственных работ.

«В ходе очистки дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате происшествия погибли два человека, пятеро пострадали. «Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», —сообщили в компании.

На месте продолжают работать экстренные службы, ведется ликвидация последствий. Создана специальная комиссия, которая займется выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

«По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ», — отметили в компании.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, в свою очередь, поручил профильным ведомствам принять необходимые меры и доложить о результатах в связи со взрывом на заводе в Усть-Каменогорске.

ТОО «Казцинк» - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, которое занимается производством цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках.