При взрыве на железной дороге в Пакистане погибли 23, ранены 70 человек Смертник протаранил поезд с военным персоналом на автомобиле, начиненном взрывчаткой

В результате взрыва на ж/д линии в пакистанской провинции Белуджистан, по предварительным данным, погибли не менее 23 человек, еще 70 получили ранения. По данным канала Geo News, взрыв прогремел в городе Кветта.

Источники в полиции сообщили «Анадолу», что смертник, предположительно действовавший в одиночку, протаранил поезд с военным персоналом на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Полиция уточнила, что взрыв произошел в момент, когда поезд двигался в сторону казармы в Кветте. В результате взрыва, значительные повреждения получили дома и автомобили, расположенные вблизи железной дороги.

После взрыва в районе были слышны звуки стрельбы. В государственных больницах Кветты объявлен режим чрезвычайной ситуации.