При движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства, - Следком РФ

При взрыве автомобиля в Подмосковье погиб один человек При движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства, - Следком РФ

При взрыве автомобиля в Московской области России погиб один человек.

Как сообщает Следственный комитет России, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. «В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», - следует из публикации.

Отмечается, что по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.



Российские СМИ сообщают, что это уже второй подобный случай в микрорайоне Авиаторов.



В апреле 2025 года в этом же районе при взрыве погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Ярослав Москалик.