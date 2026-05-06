При атаки БПЛА на крымский город Джанкой погибли пять человек

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 53 БПЛА за ночь

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Джанкой на севере аннексированного РФ Крыма погибли пять человек. Об этом заявил так называемы «глава» региона Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», - написал Аксенов в Telegram-канале.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 53 БПЛА за ночь.

«В течение прошедшей ночи, в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - следует из публикации.