Украинская сторона отрицает причастность к нападению на автобус в Брянской области

При атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области РФ погиб один человек Украинская сторона отрицает причастность к нападению на автобус в Брянской области

При атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области РФ погиб один человек, еще восемь получили травмы разной степени тяжести, в том числе шесть несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев.

«Сегодня произошла трагедия в Брянской области с гражданами Республики Беларусь, в том числе несовершеннолетними, при атаке БПЛА на автобус, в котором находились наши граждане. Не обошлось без жертв - один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области. Установлен контакт между министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Республики Беларусь. Предпринимаются все необходимые шаги для оказания оперативной помощи», - сказал Ходжаев.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил об атаке на автобус с детской футбольной командой из Беларуси.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины) с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду», - написал врио губернатора в «Максе».

Официальный представитель Следственного Комитета (СК) России Светлана Петренко, в свою очередь, заявила, что в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь «возбуждено уголовное дело о теракте».

«В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель - Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина, 6 человек получили ранения, они госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется», - сообщили в ведомстве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и «поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта».

В МИД РФ решительно осудили инцидент, выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным» действиям киевской администрации и «решительно осудить этот теракт».

Уголовное дело по факту удара БПЛА возбудили также и в Беларуси.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», - отметил председатель СК Константин Бычек.

Кроме того, в МИД Беларуси решительно осудили атаку на гражданский автобус.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», - следует из публикации белорусского ведомства.

Украина отрицает причастность к нападению

C украинской стороны также поступили комментарии по поводу инцидента. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале заявил, что Украина не имеет никакого отношения к нападению на автобус в Брянской области РФ, о котором сообщают российские источники.

По словам омбудсмена, после распространения информации о нападении на автобус с детьми он срочно связался с белорусской стороной и получил первичную информацию о происшествии.

«В ходе беседы я отдельно подчеркнул: Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию», - подчеркнул он.

По словам омбудсмена, Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению.

«В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права», - отметил омбудсмен.

Лубинец также не исключил, что инцидент мог быть провокацией или информационной операцией.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что готов присоединиться к прозрачному и беспристрастному установлению всех фактов и обстоятельств этого события.