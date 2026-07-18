При атаке Ирана в Иордании погибли двое американских военных

Zeynep Katre Oran, Abdulrahman Yusupov, Ekip
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Двое американских военнослужащих погибли в Иордании при ударе Ирана. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети американской компании X.
«В знак уважения к семьям CENTCOM будет скрывать дополнительную информацию, включая личности павших воинов, до истечения 24 часов после уведомления их ближайших родственников», - говорится в публикации.
Также Центральное командование США сообщило об одном пропавшем без вести и четверых пострадавших, которые были госпитализированы и в настоящий момент выписаны.