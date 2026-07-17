В результате ударов Израиля по сектору Газа с утра погибли 14 палестинцев, 37 получили ранения

При атаке Израиля на собравшихся на похороны палестинцев в Газе погибли 8 человек В результате ударов Израиля по сектору Газа с утра погибли 14 палестинцев, 37 получили ранения

Израильская армия нанесла удар по палестинцам, собравшимся на траурную церемонию в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли 8 человек, еще 20 получили ранения.

Как сообщают местные источники, израильская армия нанесла удар по мирным жителям, собравшимся у больницы «Аль-Авда», чтобы проводить в последний путь палестинца, погибшего в результате предыдущей атаки.

В результате удара погибли 8 палестинцев, еще 20 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу «Аль-Авда». Сообщается, что число погибших может возрасти.

Атаки израильской армии на различные районы сектора Газа продолжались в течение всего дня.

По данным источников в больницах Газы, число палестинцев, погибших в результате израильских ударов, наносимых с утренних часов по различным районам сектора Газа, возросло до 14, а раненых – до 37.

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.

По данным палестинских властей, с 8 октября 2023 года в результате этих атак погибли более 73 тыс. палестинцев, свыше 173 тыс. получили ранения.