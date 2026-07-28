При атаке дрона на автобус в Белгородской области РФ пострадали 19 человек По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, - врио губернатора региона Александр Шуваев

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в городе Шебекино в Белгородской области РФ, пострадали 19 мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в «Максе».

«Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако пострадали 19 мирных жителей. Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, ещё у троих, предварительно, акубаротравмы. По оценке медиков, шесть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. После оказания помощи раненые будут переведены в медицинские учреждения Белгорода», - написал глава региона.

Шуваев отметил, что в результате атак повреждены автобус, грузовой автомобиль, осколками посечена легковушка.