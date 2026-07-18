В результате удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, - глава региона

При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тамбовской области РФ погибли семь человек В результате удара БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, - глава региона

Глава Тамбовской области РФ Евгений Первышов сообщил о гибели 7 сотрудников логистического центра Wildberries в результате атаки беспилотников.

Глава региона отметил, что в ночь на 18 июля город Котовск подвергся «бесчеловечной террористической атаке».

«Cистема ПВО сработала, на подлёте было сбито 28 БПЛА. Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше. По уточнённой информации, в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. 23 пострадавших были госпилизированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжёлом и 16 – средней тяжести. В основном это осколочные ранения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Семь человек, работавших в ночную смену, погибли на месте», - написал Первышов в «Максе».

По словам главы региона, «беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв».

Между тем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью Московская область подверглась атаке БПЛА.

«Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия», - написал глава региона в «Максе».

Кроме того, Воробьев сообщил о 26 пострадавших в результате атаки.

«К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф», - отметил он.

Всего, по словам главы региона, за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что с 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», - написал он в «Максе».

Между тем в Миноборонв РФ сообщили о перехвате 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за ночь.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.