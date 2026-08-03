Обломки дронов упали также в Краснодарском крае и Белгородской области РФ

При атаках на регионы России и аннексированный Крым погибли не менее 10 человек Обломки дронов упали также в Краснодарском крае и Белгородской области РФ

В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека, еще 13 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 3 августа.

«В Геленджике произошла трагедия. В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли 3 человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети», - следует из публикации в Telegram-канале главы региона.

По словам Кондратьев, атака велась на гражданскую инфраструктуру. «На местах падения работают оперативные и специальные службы. Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших», - добавил губернатор.

- В Белгородской области за сутки при атаках погибли 4, ранены 17 человек

В Белгородской области РФ за сутки в результате атак погибли четыре человека, еще 17 пострадали, сообщил в Telegram-канале и.о. губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, за минувшие сутки территорию региона атаковали 94 раза. «К сожалению, за сутки не обошлось без потерь. В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка», - сообщил и.о. главы региона.

В Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах в результате атак пострадали 17 человек, среди которых трое детей, отметил он. «Дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу, где их состояние оценивают как средней степени тяжести. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие получают всю необходимую квалифицированную помощь», – добавил он.

Всего за сутки, по словам Шуваева, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА.

- В Крыму 3 человека погибли, 2 ранены

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцсети, что в результате атаки БПЛА на полуостров погибли трое мирных граждан, еще два человека получили ранения.



«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского налета. Скорейшего выздоровления всем получившим ранения. Органами власти будет оказана необходимая помощь, без поддержки никого не оставим», - заявил Аксенов.

- Во Владимирской области РФ сообщили о трех пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries

В результате атаки на логистический объект Wildberries во Владимирской области РФ пострадали 3 человека. Об этом в Telegram-канале в понедельник, 3 августа сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно»,- следует из публикации.

Ранее Авдеев сообщал, что в результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе мужчина получил повреждение в области головы. Кроме того, по его словам, повреждение ноги получила женщина из соседнего населенного пункта.

- В Курской области ранен один человек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в социальной сети сводку, согласно которой в результате атаки в слободе Белой Беловского района ранен 50-летний мужчина.

«Всего в период с 9:00 2 августа до 9:00 3 августа сбито 173 вражеских беспилотника различного типа. 107 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 17 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», - следует из публикации.

По словам Хинштейна, повреждены автоколонки на неработающей АЗС, остекленени и фасад магазина, остекление и кровля дома, еще в одном выбиты окна, также повреждены два автомобиля и хозяйственные постройки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 3 августа 2026 года российские средства ПВО перехватили и уничтожили 131 беспилотник самолетного типа над 10 регионами России, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря.