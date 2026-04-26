Израильская армия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня от 10 октября 2025 года

При атаках Израиля на Газу погибли еще 5 человек, в том числе ребенок

В результате атак израильской армии на сектор Газа погибли 5 палестинцев, включая ребенка.

Израиль продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, достигнутое с палестинским движением ХАМАС 10 октября 2025 года.

Как сообщили источники в Газе, в том числе представители сферы здравоохранения, атаки израильской армии с утра, воскресенья, 26 апреля сосредоточены на южных и центральных районах эксклава.

На западе города Рафах на юге сектора Газа, в результате огня, открытого израильскими военными, погибла женщина. В те же часы в районе дорожной развязки к юго-востоку от города Газа, в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по велосипеду погибли два человека.

В районе Аль-Муграка в центральной части эксклава один палестинец погиб в результате огня, открытого израильскими военными.

При атаке на квартал Шейх Рыдван на севере города Газа погиб 14-летний ребенок.

Очевидцы сообщают, что израильские артиллерийские подразделения обстреливают восточные районы Хан-Юнуса, а с военной техники ведется интенсивный огонь.

Отмечается также, что в районе лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы израильские военные открыли стрельбу из вертолетов.

Квартал Туффах на востоке города Газа, административного центра эксклава, подвергся артиллерийскому обстрелу, а вдоль береговой линии огонь открыли подразделения израильского военно-морского флота.