Число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 317

При атаках Израиля на Газу за последние 48 часов погибли шесть палестинцев Число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 317

В результате израильских атак на сектор Газа за последние 48 часов погибли шесть палестинцев, еще 37 получили ранения.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Сообщается, что тела шести человек, погибших в результате израильских атак за последние 48 часов, доставили в больницы Газы. Два человека из этого числа скончались от полученных ранее травм. Кроме того, в больницы палестинского эксклава доставили 37 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибло 1191 человек, 3853 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 802 человек.

Общее число погибших в результате израильских атак на Газу с октября 2023 года возросло до 73 317 человек, а раненых – до 173 961.

Сообщается, что множество людей до сих пор остаются под завалами и на дорогах, а бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут до них добраться из-за нехватки ресурсов.