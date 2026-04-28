Премьер: Чехия входит в число приоритетных партнеров Казахстана в ЕС В Астане состоялась встреча глав правительств двух стран

В Астане состоялась встреча премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Kazinform.

В ходе встречи Олжас Бектенов отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются, и Чехия является одним из важных партнеров Казахстана в Европейском союзе. В этой связи визит Премьер-министра Чехии в Казахстан свидетельствует о растущем взаимном интересе к укреплению сотрудничества и деловых связей.

Также Глава Правительства РК сообщил, что 28 апреля в Астане пройдет Казахстанско-чешский бизнес-форум, который придаст импульс развитию прямых контактов между странами.

По словам Олжаса Бектенова, Чехия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. При этом объем товарооборота демонстрирует рост. Кроме того, Премьер-министр отметил, что в Казахстане действует около 150 компаний с участием чешского капитала.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан приветствует инвестиции чешских предпринимателей и готов оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения благоприятного инвестиционного климата.

«Эти меры соответствуют масштабным социально-экономическим реформам, реализуемым в нашей стране. В целом Правительство Казахстана заинтересовано в дальнейшем расширении экономических связей с Чешской Республикой, и готово к реализации новых совместных проектов в приоритетных отраслях», — заявил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Чехией будет усилено промышленное сотрудничество. Ранее Премьер-министр Чехии отметил, что визит в Казахстан имеет для него особое значение.