Новое правительство приняло от предыдущего кабинета дефицит бюджета в размере 90 млрд чешских крон, и в этой связи не сможет довести оборонные расходы до 2% ВВП, - Андрей Бабиш

Премьер Чехии: страна не сможет довести расходы на оборону до 2% ВВП в этом году Новое правительство приняло от предыдущего кабинета дефицит бюджета в размере 90 млрд чешских крон, и в этой связи не сможет довести оборонные расходы до 2% ВВП, - Андрей Бабиш

Чехия не сможет выполнить в текущем году обязательство по доведению оборонных расходов до 2% ВВП. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств стран- членов НАТО.

Бабиш сообщил, что новое правительство приняло от предыдущего кабинета дефицит бюджета в размере 90 млрд чешских крон, и в этой связи не сможет в этом году довести оборонные расходы до уровня 2% ВВП.



Бабиш также прокомментировал прием, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган организовали в честь лидеров и их супруг, прибывших на 36-й саммит НАТО.

Он отметил, что во время приема вопросы оборонных расходов не обсуждались, однако ему удалось пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Бабиша, у него сложилось впечатление, что общий настрой участников сводится к необходимости «заставить Россию сесть за стол переговоров путем давления». При этом он отметил, что все говорили о вооружении, однако слова «мир» он так и не услышал.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, в беседе с чешскими СМИ перед саммитом подчеркнул необходимость совместных усилий по устранению препятствий на пути к более глубокой интеграции европейской оборонной промышленности.

Он также сообщил, что на саммите обсуждаются вопросы увеличения оборонных расходов и дальнейшей поддержки Украины.

По словам Павела, поддержка Украины напрямую связана с безопасностью и стабильностью Европы. Достижение прочного мира возможно лишь в том случае, если Украина сможет эффективно защищаться, а Россия не добьется успеха на поле боя, - считает президент.