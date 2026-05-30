Премьер Польши призвал всерьез отнестись к словам Медведева об окончании «спокойного сна» «Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова», — Дональд Туск

Премьер- министр Польши Дональд Туск призвал страны НАТО всерьез отнестись к словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева к европейцам об окончании «спокойного сна».

«Вчера бывший президент России Медведев сказал, что спокойному сну граждан стран ЕС подошел конец. Каждый в НАТО должен, в конце концов, начать всерьез воспринимать эти факты и эти слова», — написал польский премьер в соцсети американской компании X.

Накануне Медведев написал в «Максе», что граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд украинской армии, «не смогут спать спокойно».

Кроме того, 30 мая зампредседателя Совбеза России опубликовал в «Максе» сгенерированное искусственным интеллектом видео с испуганными лицами президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В частности, в видеоролике демонстрируются кадры с образцами российского вооружения и запуском ракет.

«Это пока цветочки», - написал Медведев.