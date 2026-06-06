«Если наше послание не будет услышано в Киеве, отношения между нашими странами будут строиться не на эмпатии, а на жесткой логике деловых отношений», - Дональд Туск

Премьер Польши пригрозил ужесточить отношения с Украиной «Если наше послание не будет услышано в Киеве, отношения между нашими странами будут строиться не на эмпатии, а на жесткой логике деловых отношений», - Дональд Туск

Если Киев не предпримет шагов для преодоления кризиса доверия, возникшего из-за спорного решения, связанного с Украинской повстанческой армией (УПА), отношения между двумя странами будут строиться «не на эмпатии, а на жесткой логике деловых отношений». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщает польский государственный телеканал TVP World, Туск в беседе с журналистами призвал украинские власти серьезно отнестись к историческим разногласиям между двумя странами.

По его словам, оценки исторических событий могут различаться, однако стороны должны уважать чувствительность друг друга в отношении этих вопросов.

Туск отметил, что понимает стремление Украины чтить память людей, боровшихся против советской власти, однако не может согласиться с прославлением тех, кто, по его словам, «убивал поляков».

«Они сами создали эту проблему, пусть сами и найдут ее решение», — заявил польский премьер.

Туск также напомнил о предстоящей конференции по вопросам послевоенного восстановления Украины, которая вскоре пройдет в польском Гданьске, подчеркнув ее важность для Киева.

«Если наше послание не будет услышано в Киеве, отношения между нашими странами будут строиться не на эмпатии, а на жесткой логике деловых отношений», — сказал он.

Между тем польская и украинская делегации накануне встретились в Варшаве с целью обсуждения вопроса, вызвавшего напряженность в двусторонних отношениях. Украинскую делегацию возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Инцидент

Поводом для спора стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить почетное звание «Герои УПА» воинскому подразделению, участвующему в боевых действиях против России.

В Польше этот шаг спровоцировал резкую реакцию, поскольку Варшава считает Украинскую повстанческую армию ответственной за гибель десятков тысяч поляков во время Второй мировой войны.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает отзыв высшей государственной награды Польши, ранее врученной Зеленскому.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также призвал украинские власти пересмотреть решение о чествовании УПА, подчеркнув, что этот шаг вызвал в Польше «глубокую боль и серьезную обеспокоенность».