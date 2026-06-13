«Мы как никогда близки к (американо-иранскому) мирному соглашению. Ожидаем, что оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов», - Шахбаз Шариф

Премьер Пакистана: соглашение между США и Ираном может быть заключено в течение суток «Мы как никогда близки к (американо-иранскому) мирному соглашению. Ожидаем, что оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов», - Шахбаз Шариф

США и Иран как никогда близки к заключению мирного соглашения, сделка будет окончательно оформлена в течение ближайших 24 часов. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, опубликованном в социальной сети американской компании X.

«Мы как никогда близки к (американо-иранскому) мирному соглашению. Ожидаем, что оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов», - написал Шариф.

По словам главы пакистанского правительства, Исламабад продолжает подготовку к подписанию мирного соглашения в электронном формате.

На следующей неделе планируется проведение технических консультаций, - отметил он.

Шариф поблагодарил США и Иран за проявленную в ходе переговоров решимость, а также выразил «искреннюю благодарность братьям в регионе за их поддержку».

«Мы убеждены, что это историческое соглашение заложит прочный фундамент для установления долгосрочного мира», - добавил он.