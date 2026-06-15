Шахбаз Шариф сообщил, что официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии

Премьер Пакистана объявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном Шахбаз Шариф сообщил, что официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о достижении мирного соглашения между США и Ираном.

В публикации в социальной сети американской компании X Шариф сообщил, что Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению.

«После интенсивных переговоров мы рады сообщить о достижении мирного соглашения между США и Ираном», — отметил премьер-министр.

По его словам, обе стороны объявили о «немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан».

Шариф также сообщил, что официальная церемония подписания соглашения пройдет 19 июня в Швейцарии.

Он отметил, что посредники в течение этой недели будут содействовать проведению ряда встреч, которые создадут основу для технических переговоров и официального подписания соглашения.

Премьер-министр поблагодарил США и Иран за «приверженность поиску дипломатического решения конфликта», а также выразил благодарность Турции, Саудовской Аравии и Катару за их вклад в посреднические усилия.