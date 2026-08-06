Япония, пережившая ядерную катастрофу войны, считает своей миссией построение мира без ядерного оружия

Премьер-министр Японии пообещала прилагать «реалистичные и практические усилия ради мира без ядерного оружия» Япония, пережившая ядерную катастрофу войны, считает своей миссией построение мира без ядерного оружия

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала прилагать «реалистичные и практические усилия ради мира без ядерного оружия».

Как сообщает японская государственная телекомпания NHK, в Хиросиме состоялась памятная церемония, приуроченная к 80-й годовщине атомной бомбардировки города в годы Второй мировой войны.

В церемонии у Мемориала мира в Хиросиме приняли участие пострадавшие от атомных бомбардировок, местные жители, представители центрального правительства, а также делегации из многих стран.

Выступая на церемонии, премьер-министр Такаити подчеркнула, что правительство Японии будет прилагать «реалистичные и практические усилия ради мира без ядерного оружия».

«Будучи единственной страной, пережившей ужасы ядерного разрушения во время войны, Япония несет особую миссию — настойчиво добиваться создания мира, свободного от ядерного оружия», - заявила Такаити.

Она отметила, что Япония придерживается трех неядерных принципов, и подчеркнула, что трагедии Хиросимы и Нагасаки никогда не должны повториться.

При этом обращает на себя внимание то, что премьер-министр Японии не дала прямого и однозначного обещания продолжать соблюдать три неядерных принципа страны, которые предусматривают «не производить, не обладать и не допускать размещения ядерного оружия на территории Японии».

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, в свою очередь, отметил, что ядерное оружие продолжает использоваться в международных конфликтах как «средство устрашения», и призвал мировых лидеров добиваться его полной ликвидации.

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму первую атомную бомбу. В результате было разрушено около 90 % города, а непосредственно после взрыва погибли примерно 80 тысяч человек.