Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что эта встреча имеет решающее значение для демонстрации единства и солидарности союзников

Премьер-министр: Эстония — вероятно, лучший партнер для Турции среди стран Северной Европы и Прибалтики Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что эта встреча имеет решающее значение для демонстрации единства и солидарности союзников

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил во вторник, 7 июля, что его страна является «пожалуй, лучшим партнером Турции среди стран Северной Европы и Прибалтики», подчеркнув растущее сотрудничество в области обороны между этими двумя союзниками по НАТО.

В беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» во время 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в турецкой столице Анкаре Михал отметил, что эта встреча имеет решающее значение для демонстрации единства и солидарности союзников.

«Саммит в Анкаре имеет огромное значение, поскольку он несет в себе послание о том, что союзники держатся вместе», — сказал он.

Напомнив, что Эстония вступила в НАТО в 2004 году и в том же году приняла участие в саммите альянса в Турции, Михал отметил, что встреча этого года также имеет историческое значение для его страны.

По его словам, среди ключевых приоритетов саммита — увеличение расходов и инвестиций в оборонную сферу, продолжение поддержки Украины и укрепление оборонной промышленности.

Кристен Михал охарактеризовал Эстонию и Турцию как сильных партнеров по НАТО и поблагодарил Турцию за вклад в обеспечение воздушной безопасности Эстонии и стран Балтии.

Эстония как «страна-эталон» для турецкой бронетехники

Он также подчеркнул расширение сотрудничества в оборонной промышленности между двумя странами.

«У нас налажено очень хорошее сотрудничество с оборонной промышленностью Турции, и они также ведут производство в Эстонии, поэтому я бы сказал, что Эстония, вероятно, является хорошим партнером для Турции», — добавил он.

Премьер отметил, что Эстония стала «страной-эталоном» для турецких бронемашин, указав, что эстонские вооружённые силы используют бронемашины компаний Nurol Makina и ARCA Defense.

По его словам, эти машины хорошо себя зарекомендовали, и что вооружённые силы остаются ими весьма довольны и используют их для выполнения самых разных задач.

Он добавил, что компания ARCA Defense также будет производить 155-мм боеприпасы в эстонском парке оборонной промышленности.

«Учитывая размер нашей страны, мы, вероятно, являемся лучшим партнером для Турции среди стран Северной Европы и Прибалтики», — сказал он.

Говоря о перспективах саммита, Михал выразил надежду, что он запомнится как встреча, продемонстрировавшая единство и силу НАТО.

По его мнению, саммит в Анкаре войдет в историю как мероприятие, на котором союзники по НАТО показали, что они «едины» и «сильны», послав сигнал противникам, в том числе России, о том, что противостоять альянсу было бы ошибкой.

Премьер-министр резюмировал, что ожидания от саммита высоки.