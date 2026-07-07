Премьер-министр Швеции: GlobalEye предоставляет НАТО мощные возможности для наблюдения и разведки Ульф Кристерссон назвал систему раннего предупреждения и контроля важным вкладом в безопасность альянса

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что система воздушного раннего предупреждения и контроля GlobalEye обеспечит НАТО мощными возможностями наблюдения и разведки, а также усилит способность альянса выявлять и реагировать на текущие и будущие угрозы.

Кристерссон выступил на пресс-конференции в рамках Форума оборонной промышленности, организованного в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

«Я чрезвычайно горд находиться здесь сегодня вместе с вами в связи с этим важным объявлением, и это большой момент гордости для Швеции», — заявил Кристерссон, комментируя инвестиции НАТО.

Он отметил, что GlobalEye является результатом «десятилетий творчества, инноваций, инвестиций и усилий многих людей», подчеркнув важное значение сегодняшнего объявления для НАТО, союзников и евроатлантической безопасности.

«GlobalEye предоставляет альянсу мощные возможности наблюдения и разведки. Это также усилит нашу способность выявлять и реагировать на текущие и будущие угрозы в различных сферах и направлениях. GlobalEye является свидетельством партнерства», — сказал Кристерссон.

«С нетерпением жду вступления НАТО в семью GlobalEye»



Он подчеркнул, что это является наиболее наглядным примером того, чего могут достичь оборонные отрасли союзников при совместной работе, а также демонстрирует передовые возможности, создаваемые внутри альянса и для него.

«Я рад, что Канада и Франция недавно приняли решение присоединиться к этой семье, и вы увидите, что с 2027 года они также будут действовать с шведских авиабаз на благо альянса. Я с нетерпением жду возможности приветствовать НАТО в семье GlobalEye. Это усилит нашу общую способность сдерживать агрессию, защищать территории союзников и обеспечивать свободу и безопасность почти 1 миллиарда граждан», - добавил Кристерссон.