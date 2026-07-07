Министр обороны Швеции отметил, что GlobalEye помогает командирам принимать ранние и осознанные решения, наблюдая за удаленными районами

Премьер-министр Швеции назвал выбор НАТО системы GlobalEye важным событием Министр обороны Швеции отметил, что GlobalEye помогает командирам принимать ранние и осознанные решения, наблюдая за удаленными районами

Решение НАТО использовать систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, разработанную шведской оборонной компанией, является важным событием как для его страны, так и для Альянса. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, министр обороны Швеции Пол Йонсон и генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон выступили на пресс-конференции, организованной в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в Анкаре.

Кристерссон заявил, что выбор НАТО самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, разработанного Saab, в качестве новой системы AWACS, а также объявление о начале переговоров с компанией по закупке до 10 самолетов являются важным событием как для Швеции, так и для альянса.

По словам Кристерссона, с вступлением Швеции в НАТО знания и технологический потенциал страны в оборонной промышленности также стали частью альянса. Он отметил, что сотни оборонных компаний Швеции внесут значительный вклад в возможности НАТО.

Кристерссон подчеркнул, что экспорт шведской оборонной продукции, включая боевые машины, подводные лодки и истребители, обеспечит тысячи новых рабочих мест в различных сферах как в Швеции, так и в странах-союзниках.

«С 2023 года оборонная промышленность Швеции выросла более чем на 50%, увеличился оборонный экспорт, и благодаря этому были созданы десятки тысяч постоянных и квалифицированных рабочих мест», - сказал он.

Вклад Швеции в возможности НАТО по сдерживанию и обороне

Министр обороны Швеции Йонсон заявил, что сегодняшнее решение НАТО выбрать GlobalEye важно для Альянса и Швеции, а также для трансатлантической оборонно-промышленной базы.

По его словам, это означает, что Швеция вносит еще больший вклад в возможности НАТО по сдерживанию и обороне.

«На протяжении более 40 лет флот AWACS был глазами альянса в небе, и эта миссия по-прежнему крайне важна. Однако угрозы эволюционировали и постоянно меняются», - отметил Йонсон.

Он заявил, что система GlobalEye разработана с учетом новой, более сложной среды безопасности и современных условий ведения боевых действий. По его словам, она представляет собой систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления, способную вести наблюдение на больших расстояниях в различных средах и обеспечивать командование информацией для своевременного принятия решений. Йонсон отметил, что НАТО выбрала GlobalEye в качестве перспективной системы воздушного наблюдения и управления, подчеркнув, что шведские технологии будут способствовать защите воздушного пространства стран альянса.

GlobalEye способен в реальном времени отслеживать БПЛА

Гендиректор Saab Микаэль Йоханссон заявил, что решение НАТО стало важной вехой как для Saab, так и для Швеции.

Он отметил, что благодаря большой высоте полета, широкой дальности действия, а также развитым активным и пассивным сенсорным системам GlobalEye способен одновременно отслеживать воздушные, наземные и морские объекты.

Йоханссон сообщил, что система может за короткое время обрабатывать информацию, полученную с использованием технологий искусственного интеллекта.

По его словам, GlobalEye способен в реальном времени обнаруживать и отслеживать такие угрозы, как беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты.

Йоханссон отметил, что Saab готов перейти к следующему этапу переговорного процесса с НАТО. Он заявил, что после поставки самолетов GlobalEye альянсу НАТО сможет быстрее и эффективнее реагировать на развивающиеся угрозы.

Саммит НАТО в Анкаре

Саммит НАТО в Анкаре, который проходит 7–8 июля при принимающей роли Турции, ожидается участие 32 стран-членов НАТО, а также лидеров некоторых партнеров Альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона и различных приглашенных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В первый день 36-го саммита глав государств и правительств НАТО лидеры собираются на самом масштабном на сегодняшний день Форуме оборонной промышленности НАТО. Во второй день на заседаниях будут рассмотрены основные пункты повестки саммита.