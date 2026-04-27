Премьер-министр Чехии: чешские оборонные предприятия уже являются значимыми поставщиками в Азербайджан Азербайджан закупает у Чехии продукцию военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством - заявил Ильхам Алиев

Визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии.

Глава государства отметил, что у двух стран очень активный политический диалог.

«Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер», - добавил глава государства.

По словам Алиева, значительная часть сотрудничества между Азербайджаном и Чехией связана с энергетическим сектором. Глава государства отметил, что и здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами.

Алиев подчеркнул, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.

Глава государства добавил, что Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки.

«Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера», - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны, добавил Алиев.

Президент также заявил, что Азербайджан закупает у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.

Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: «Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение».

В свою очередь, чешский премьер отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером для Чешской Республики и между ними имеются очень теплые дружеские отношения.

Он также подчеркнул, что Азербайджан сегодня находится в центре внимания всего мира.

Андрей Бабиш пригласил президента Ильхама Алиева с официальным визитом в Чехию

Прага заинтересована в подписании контракта с Бакинским метрополитеном, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в заявлении для прессы с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Конечно, мы очень заинтересованы в подписании контракта с Бакинским метрополитеном. «Skoda Transportation является частью, пожалуй, крупнейшей экономической группы нашей страны — PPF Group. Эта группа наряду с другими компаниями готова создавать совместные предприятия, начинать производство в Азербайджане, инвестировать в науку и исследования, сотрудничать с вашими университетами и, конечно же, работать с вашими людьми.

Мы знаем, что перед нами стоит Китай, однако мы очень умелы, и это исторически у нас в крови. Чехословакия входила в десятку самых промышленно развитых стран мира, и я уверен, что мы могли бы стать капиталом. «Czechoslovak Group уже действует здесь, и, конечно же, как совместное предприятие мы производим собственную продукцию.

Компания Aero Vodochody де-факто обслуживает и ремонтирует устаревшие самолеты L-39. Конечно, мы представляем вам новый самолет L-39NG, и были бы очень рады, если бы вы его оценили. Компания Colt в прямом смысле слова является важной международной компанией, она поставляет свою отличную продукцию по всему миру, и мы рады, что ваша полиция и другие силы уже знакомы с этой продукцией», - сказал чешский премьер.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом в Чехию.

«Я намерен и дальше развивать отношения между нашими странами и с удовольствием пригласил президента Ильхама Алиева вместе с супругой посетить Чехию», - написал Бабиш.

Премьер Чехии отметил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал президенту Ильхаму Алиеву, что его первая поездка за пределы Европейского союза будет в Азербайджан, и выразил удовлетворение тем, что смог выполнить свое обещание.

«Благодарю за дружественные и, главное, очень конкретные переговоры. Между нашими странами существуют прочные связи и огромный потенциал для торгового сотрудничества», - подчеркнул он.

По словам премьера Чехии, стороны выразили готовность расширять сотрудничество и в других сферах, подчеркнув интерес к заключению долгосрочного контракта на поставки газа. Он отметил, что в переговорах участвуют представители компании ČEZ, выразив уверенность в успешном завершении этого процесса.

Также Бабиш сообщил, что президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания межправительственной экономической комиссии, которая сосредоточится на развитии энергетического и промышленного взаимодействия. С чешской стороны ее возглавит министр промышленности и торговли Карел Гавличек, с азербайджанской – министр экономики Микаил Джаббаров.

Кроме того, стороны обсудили ряд конкретных проектов, включая развитие аэропорта Карловых Вар, а также сотрудничество с чешскими компаниями. Бабиш добавил, что чешские оборонные предприятия уже являются значимыми поставщиками в Азербайджан.