Политик отметил, что новый процесс по Кипру может начаться только с признания политических реалий острова

Премьер-министр Унал Устель призвал ООН признать ТРСК Политик отметил, что новый процесс по Кипру может начаться только с признания политических реалий острова

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель заявил в понедельник, 27 июля, что достичь прочного урегулирования кипрского вопроса можно лишь путем признания реально сложившейся ситуации на острове, и призвал ООН признать ТРСК.



«Если генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет войти в историю как человек, решивший кипрский вопрос, то необходимо сделать следующее: Генеральная Ассамблея ООН должна созвать заседание и признать Турецкую Республику Северного Кипра», - сказал Устель.



Согласно письменному заявлению, опубликованному Партией национального единства (UBP), которую возглавляет Устель, он высказал эти замечания в преддверии визита Гутерреша на Кипр 27–29 июля, в ходе которого он встретится с лидерами турок-киприотов и греков-киприотов.



Премьер отметил, что новый процесс по Кипру может начаться только с признания политических реалий острова.



Он выразил надежду, что визит Гутерреша даст возможность искренне переосмыслить то, что он назвал несправедливостью, с которой турецко-кипрский народ сталкивается на протяжении многих лет.



Устель напомнил, что обещания, данные киприотам-туркам после референдума по «Плану Аннана» 2004 года, не были выполнены, при этом их изоляция усугубилась, а то, что он назвал «систематическим экономическим давлением» на ТРСК, усилилось.



Политик отметил, что основная ответственность за невыполнение своих обязательств лежит на ЕС и ООН.



Унал Устель также призвал ООН отказаться от того, что он охарактеризовал как подход, основанный на федеративном устройстве, который на протяжении более шести десятилетий не приносил результатов.



«Реальность на острове очевидна. На Кипре существуют два народа, две демократии и два отдельных государства», - заявил он.



Премьер-министр вновь подчеркнул, что достичь прочного урегулирования можно только путем признания этих реалий.