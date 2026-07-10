Премьер-министр ТРСК: газовый меморандум с Турцией станет новым этапом развития республики

Ulviyya Amoyeva, Mehmet Kemal Firik
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Меморандум о взаимопонимании по природному газу, который будет подписан с Турцией, ознаменует начало нового этапа на пути развития Турецкой Республики Северного Кипра.
Об этом заявил премьер-министр ТРСК Унал Устель на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, состоявшейся в аэропорту Эрджан.
«Этот проект — стратегическая инвестиция в будущее наших детей и внуков. Наша цель в энергетической сфере не ограничивается только природным газом. Мы также настойчиво продолжаем работу по созданию энергетической инфраструктуры для поставок электроэлектроэнергии из Турции по подводному кабелю», - подчеркнул Устель.
В ходе выступления премьер-министр также отметил, что отношения между ТРСК и Турцией строятся не столько на дипломатической основе, сколько на братских связях, и подчеркнул, что обе стороны прилагают усилия для привлечения инвестиций в экономику ТРСК и повышения качества жизни населения.
«Каждый визит — это новый шаг в укреплении сотрудничества между двумя государствами, наших общих целей и нерушимого братства, — сказал Устель, добавив, что отношения между ТРСК и Турецкой Республикой носят жизненно важный характер».
Он также подчеркнул, что ТРСК и Турцию связывают судьбоносные отношения. «Мы — дети одной истории, одной культуры, одной веры и одной судьбы. Мы — представители единой нации», - сказал глава Кабмина.
Премьер-министр ТРСК подтвердил, что Республика решительно отстаивает не модели урегулирования, которые многократно опробовались в прошлом и потерпели неудачу, а видение двухгосударственного решения кипрской проблемы.
«Суверенное равенство турок-киприотов и их равный международный статус являются незыблемой основой нашей национальной политики, — заявил Устель.
Никаких уступок с нашей стороны в вопросе суверенного равенства и национального дела быть не может, сказал он, добавив, что по этому вопросу у ТРСК и Турции полное единство во взглядах и стремлениях. «Мы готовим ТРСК к безопасному будущему», - подчеркнул он.
Особое внимание в своем выступлении премьер-министр уделил меморандуму о взаимопонимании между Турцией и ТРСК по строительству газопровода, назвав его жизненно важным для республики. По его словам, подобно тому, как вода поступает на остров из Турции, природный газ также внесет значительный вклад в экономику ТРСК.
Устель добавил, что вслед за газовым проектом усилия будут сосредоточены на организации поставок электроэнергии по подводным кабелям из Турции. Премьер-министр подчеркнул, что все эти проекты имеют важнейшее значение для укрепления экономики ТРСК и обеспечения ее энергетической безопасности.