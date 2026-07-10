Премьер-министр ТРСК: газовый меморандум с Турцией станет новым этапом развития республики Унал Устель выступил с заявлениями на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом

Меморандум о взаимопонимании по природному газу, который будет подписан с Турцией, ознаменует начало нового этапа на пути развития Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом заявил премьер-министр ТРСК Унал Устель на совместной пресс-конференции с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, состоявшейся в аэропорту Эрджан.

«Этот проект — стратегическая инвестиция в будущее наших детей и внуков. Наша цель в энергетической сфере не ограничивается только природным газом. Мы также настойчиво продолжаем работу по созданию энергетической инфраструктуры для поставок электроэлектроэнергии из Турции по подводному кабелю», - подчеркнул Устель.

В ходе выступления премьер-министр также отметил, что отношения между ТРСК и Турцией строятся не столько на дипломатической основе, сколько на братских связях, и подчеркнул, что обе стороны прилагают усилия для привлечения инвестиций в экономику ТРСК и повышения качества жизни населения.

«Каждый визит — это новый шаг в укреплении сотрудничества между двумя государствами, наших общих целей и нерушимого братства, — сказал Устель, добавив, что отношения между ТРСК и Турецкой Республикой носят жизненно важный характер».

Он также подчеркнул, что ТРСК и Турцию связывают судьбоносные отношения. «Мы — дети одной истории, одной культуры, одной веры и одной судьбы. Мы — представители единой нации», - сказал глава Кабмина.

Премьер-министр ТРСК подтвердил, что Республика решительно отстаивает не модели урегулирования, которые многократно опробовались в прошлом и потерпели неудачу, а видение двухгосударственного решения кипрской проблемы.

«Суверенное равенство турок-киприотов и их равный международный статус являются незыблемой основой нашей национальной политики, — заявил Устель.

Никаких уступок с нашей стороны в вопросе суверенного равенства и национального дела быть не может, сказал он, добавив, что по этому вопросу у ТРСК и Турции полное единство во взглядах и стремлениях. «Мы готовим ТРСК к безопасному будущему», - подчеркнул он.

Особое внимание в своем выступлении премьер-министр уделил меморандуму о взаимопонимании между Турцией и ТРСК по строительству газопровода, назвав его жизненно важным для республики. По его словам, подобно тому, как вода поступает на остров из Турции, природный газ также внесет значительный вклад в экономику ТРСК.

Устель добавил, что вслед за газовым проектом усилия будут сосредоточены на организации поставок электроэнергии по подводным кабелям из Турции. Премьер-министр подчеркнул, что все эти проекты имеют важнейшее значение для укрепления экономики ТРСК и обеспечения ее энергетической безопасности.