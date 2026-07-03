Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Турцию

Seda Tolmaç, Nariman Mehdiyev
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Министр торговли Турции Омер Болат встретил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, прибывшего в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В своей публикации в социальной сети NSosyal Болат сообщил, что 3 июля в Стамбуле встретил премьер-министра Пакистана Шарифа.
«Мы полны решимости укреплять единство и солидарность с дружественным и братским Пакистаном, а также увенчать стратегическое партнерство между нашими странами новыми успехами», - отметил он.
Министр подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на прочной братской связи, взаимном доверии и общих целях.
«Мы продолжаем работу над тем, чтобы вывести наши отношения на новый уровень во всех сферах, прежде всего в области торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. Мы полны решимости укреплять единство и солидарность с дружественным и братским Пакистаном, а также увенчать стратегическое партнерство между нашими странами новыми успехами. Я надеюсь, что этот визит станет поводом для дальнейшего укрепления прочных узов дружбы и братства между Турцией и Пакистаном, и говорю премьер-министру Шахбазу Шарифу: «Добро пожаловать в нашу страну!»», - говорится в публикации Омера Болата.