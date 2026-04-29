Премьер-министр Молдовы: Средний коридор перестал быть альтернативой и стал стратегической необходимостью Александру Мунтяну выступил на панельной дискуссии в рамках Саммита Инициативы трех морей в Дубровнике

В текущих геополитических условиях Средний коридор перестал быть просто альтернативным маршрутом и превратился в стратегическую необходимость.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну в ходе панельной дискуссии «Черное море и Средний коридор», состоявшейся в рамках Саммита Инициативы трех морей в Дубровнике.

Как сообщила пресс-служба правительства Молдовы, участники дискуссии сосредоточились на возрастающей роли Среднего коридора, который соединяет Центральную Азию, Кавказ, Турцию и черноморский регион. Актуальность этого маршрута особенно возросла после сбоев в работе традиционных торговых артерий, начиная с 2022 года. В ходе обсуждения были проанализированы текущие вызовы, существующие ограничения и необходимые инвестиции для всестороннего развития данного стратегического пути.

Премьер-министр Молдовы обратил внимание на ряд проблем: недостаточно развитую инфраструктуру, слабую степень межсоединений и негибкость существующих систем.

«Энергетика, транспорт и логистика должны работать как единая интегрированная система. Только так мы сможем достичь подлинной устойчивости, улучшить взаимосвязанность и внести реальный вклад в стабильность всего региона», – подчеркнул Александру Мунтяну.

Глава молдавского правительства отметил, что республика концентрирует усилия на трех ключевых направлениях: укреплении взаимосвязей с Румынией и Украиной, развитии внутренних мощностей по производству и балансировке электроэнергии, а также модернизации инфраструктуры.

В сфере транспорта и логистики приоритетами, добавил он, являются восстановление и электрификация железных дорог, модернизация порта Джурджулешть и развитие интермодального грузового терминала в Кишиневе. Реализация этих проектов будет способствовать интеграции Молдовы в региональные цепочки поставок.

Состоялись переговоры с премьер-министром Украины

На полях Саммита Инициативы трех морей в Дубровнике Александру Мунтяну провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Стороны обсудили укрепление региональной устойчивости, вопросы энергетической безопасности и углубление двустороннего сотрудничества в условиях вызовов, вызванных российско-украинским конфликтом.

Официальные лица обменялись оценками недавних кризисов, затронувших регион, и проанализировали, как Молдова и Украина смогли справиться с ними благодаря координации и взаимной поддержке. В частности, речь шла о ситуации с загрязнением реки Днестр в марте 2026 года, когда оперативное взаимодействие властей позволило минимизировать последствия для населения и окружающей среды, а также об энергетическом кризисе, вызванном повреждением линии электропередачи «Вулканешты – Исакча», который был преодолен без серьезных отключений.

Александру Мунтяну отметил, что этот опыт показал как общие уязвимости двух стран, так и их способность эффективно действовать в кризисных ситуациях. «Мы вместе прошли через сложные испытания и доказали, что можем действовать быстро, скоординированно и ответственно. Устойчивость рождается не в теории, а именно в такие моменты. Поэтому крайне важно и дальше укреплять наше сотрудничество, особенно в критически важных сферах – энергетике, инфраструктуре и охране окружающей среды», – заявил премьер-министр Молдовы.

Собеседники подчеркнули необходимость ускорить реализацию проектов энергетического межсоединения и развития инфраструктуры, чтобы снизить критическую зависимость и повысить энергобезопасность обоих государств. Также была отмечена важность регионального сотрудничества и партнерства с европейскими странами для эффективного управления кризисами и укрепления стабильности в регионе.

Встреча с представителями Международной финансовой корпорации развития США

В рамках визита в Дубровник состоялась также встреча премьер-министра Александра Мунтяну с представителями американской Корпорации по финансированию международного развития (DFC). В частности, он провел переговоры с Конором Коулманом, директором по инвестициям этой организации – ключевого партнера Молдовы в привлечении стратегических инвестиций с региональным эффектом.

Обсуждения были посвящены возможностям привлечения американских инвестиций в проекты, направленные на экономическое развитие, повышение энергетической безопасности и региональной связанности Молдовы.

Премьер-министр подчеркнул, что республика намерена перейти от модели, основанной преимущественно на помощи, к модели, ориентированной на инвестиции, торговлю и проекты с долгосрочным экономическим эффектом. «Республика Молдова предлагает все более предсказуемую среду для стратегических инвесторов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы стать надежной платформой для вложений, в том числе в контексте восстановления Украины», – заявил Александру Мунтяну.

В числе приоритетных секторов для инвестиций были названы инфраструктура и энергетика. Акцент сделан на укреплении энергетической устойчивости, диверсификации источников и интеграции в региональные рынки. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в области цифровизации, логистики и обрабатывающей промышленности.

Глава молдавского правительства высоко оценил постоянную поддержку, которую США оказывают Республике Молдова, и подтвердил заинтересованность властей в поиске и реализации новых инвестиционных проектов – как национального, так и регионального значения.

«Стабильная и устойчиво развивающаяся Молдова напрямую способствует региональной безопасности и созданию новых возможностей для всего региона», – резюмировал премьер-министр Мунтяну.