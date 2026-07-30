Премьер-министр Молдовы: отношения Кишинева и Бухареста строятся на партнерстве и доверии

Ulviyya Amoyeva
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
Премьер-министр Молдовы Василе Тофан встретился с президентом Румынии Никушором Даном.
Как сообщила пресс-служба главы молдавского правительства в четверг, 30 июля, встреча прошла в Бухаресте – в рамках первого зарубежного визита Тофана после вступления в должность.
Обсуждения были сосредоточены на укреплении отношений между двумя государствами и приоритетах двустороннего сотрудничества.
«Отношения между Республикой Молдова и Румынией основаны на партнерстве, основанном на доверии и искренней дружбе. Мы продолжаем сотрудничать над конкретными проектами, которые с каждым днем сближают нас и приносят конкретные результаты нашим гражданам», — заявил премьер-министр Василе Тофан.
Также обсуждены строительство новых мостов, развитие соединительной инфраструктуры, расширение энергетических сетей и привлечение инвестиций.
Еще одной темой встречи стал европейский путь Республики Молдова. В этом контексте премьер-министр Василе Тофан поблагодарил Румынию за постоянную поддержку, оказываемую стране в усилиях по модернизации, и за твердую поддержку в продвижении процесса европейской интеграции.
Главу молдавского правительства в ходе визита сопровождают заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Болеа и министр энергетики Дорин Юнгхиету.