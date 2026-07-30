Премьер-министр Молдовы: отношения Кишинева и Бухареста строятся на партнерстве и доверии Василе Тофан в рамках первого зарубежного визита встретился с президентом Румынии Никушором Даном

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан встретился с президентом Румынии Никушором Даном.

Как сообщила пресс-служба главы молдавского правительства в четверг, 30 июля, встреча прошла в Бухаресте – в рамках первого зарубежного визита Тофана после вступления в должность.

Обсуждения были сосредоточены на укреплении отношений между двумя государствами и приоритетах двустороннего сотрудничества.

«Отношения между Республикой Молдова и Румынией основаны на партнерстве, основанном на доверии и искренней дружбе. Мы продолжаем сотрудничать над конкретными проектами, которые с каждым днем ​​сближают нас и приносят конкретные результаты нашим гражданам», — заявил премьер-министр Василе Тофан.

Также обсуждены строительство новых мостов, развитие соединительной инфраструктуры, расширение энергетических сетей и привлечение инвестиций.

Еще одной темой встречи стал европейский путь Республики Молдова. В этом контексте премьер-министр Василе Тофан поблагодарил Румынию за постоянную поддержку, оказываемую стране в усилиях по модернизации, и за твердую поддержку в продвижении процесса европейской интеграции.

Главу молдавского правительства в ходе визита сопровождают заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Болеа и министр энергетики Дорин Юнгхиету.

